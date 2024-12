Bologna vs Hellas Verona

Il calciatore argentino, nonostante la giovane età, si è caricato i compagni sulle spalle: Italiano ha scoperto un vero e proprio talento.

A Bologna il talento non smette mai di fioccare: negli ultimi anni l'ambiente rossoblù ha saputo rendere grandi calciatori come Riccardo Calafiori, Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini, solo per citarne alcuni.

E nella stagione in cui il passaggio di consegne tra Thiago Motta a Vincenzo Italiano poteva rivelarsi come un periodo di transizione tra due mondi diversi, ecco l'ennesimo talento che sboccia con la maglia Felsinea.

Dopo l'iniziale esplosione di inizio stagione di Santiago Castro, il connazionale Benjamin Dominguez si dimostra pronto per il grande calcio e lo manifesta con la prima doppietta in Serie A.