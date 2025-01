Bologna-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Giallorossi in campo a Bologna dopo la vittoria nel derby. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

La Roma cerca conferme. Dare continuità ai 3 punti conquistati nel derby è l'imperativo della squadra di Ranieri, che ha raccolto solamente 23 punti nel girone d'andata.

A inaugurare il ritorno dei giallorossi è la trasferta in casa del Bologna, a riposo la settimana scorsa per via dell'impegno in Supercoppa Italiana dell'Inter.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.