Bologna-Roma 2-2, pagelle e tabellino: Dallinga e Ferguson ribaltano la partita in pochi minuti, Dovbyk la recupera al 97'

L'ex Saelemaekers apre, il Bologna pareggia e segna su rigore nel giro di 7'. Un altro penalty all'ultimo secondo permette alla Roma di pareggiare.

Una partita piena di colpi di scena dall'ora di gioco, fino alla conclusione. Bologna e Roma pareggiano 2-2 al Dall'Ara, per un punto che non serve a nessuna delle due. I rimpianti, però, sono soprattutto per la squadra di Italiano, che ha visto la vittoria sfumare per un calcio di rigore di Dovbyk al minuto 97.

Inizialmente i due attacchi non sembravano avere molto da dire stavolta, con Svilar da una parte e Skorupski dall'altra che non si sono fatti sorprendere sulle poche conclusioni nello specchio delle due squadra: Dallinga, Paredes e Dovbyk ci hanno provato, ma i portieri di Roma e Bologna hanno incrociato i guantoni con gli avversari vincendo il duello. Almeno fino all'ora di gioco.

Al minuto 58, infatti, la partita si è improvvisamente accesa: l'ex Saelemaekers segna il vantaggio per gli ospiti e in qualità di ex non esulta, con la gioia, non mostrata, che dura pochissimo.

In sette minuti il Bologna la ribalta, prima con Dallinga (che di prima devia il cross di Odgaard) e dunque con Ferguson, che dagli undici metri sfrutta il fallo di mano di Koné per il 2-1 che sembrava poter permettere ai padroni di casa di ottenere tre punti a dir poco fondamentali in termini di qualificazione europea.

Al 97', però, Lucumì colpisce con la mano, permettendo alla Roma di tirare un rigore in extremis: Dovbyk non sbaglia, regalando alla squadra giallorossa un punto probabilmente più importante dal punto di vista mentale che da quello della classifica.