Bologna-Parma 0-0, pagelle e tabellino: rossoblù ancora in difficoltà e tra i fischi del Dall'Ara

Pareggio senza reti e con poche emozioni: espulso Coulibaly nella ripresa, ma il risultato non si sblocca.

Vedere un Dall'Ara così pieno e una proposta di calcio così macchinosa è un peccato, soprattutto dopo la scorsa stagione: eppure, il Bologna di Vincenzo Italiano non si sveglia. Rimane fisso sui suoi concetti, in un percorso di crescita che, almeno per adesso, non regala particolari emozioni.

Bene il Parma che resiste e rischia, soprattutto nella ripresa, quando rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Coulibaly per fallo su Ndoye: giusta la chiamata, dopo la correzione del VAR.

All'88' grande occasione del Bologna: destro di Karlsson e deviazione sull'esterno della rete, con Suzuki ormai battuto. Anche la sfortuna. E la paura per l'occasione capitata a Mihaila al 92', sventata da Ravaglia.

Altro pareggio, altro 0-0 per il Bologna che ha costruito tanto, ma senza finalizzare: e parte destra della classifica, in attesa di una svolta. Tra i fischi.