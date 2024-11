Bologna vs Monaco

I rossoblù stanno vivendo un avvio di stagione tra luci e ombre: mentre in campionato ci sono ampi miglioramenti, in Europa le cose vanno male.

Il sogno europeo del Bologna fin qui si è rivelato un incubo: i rossoblù hanno perso la loro terza gara consecutiva nel match interno contro il Monaco nei minuti finali.

Se da una parte in campionato le cose stanno migliorando, dall'altra in Champions League la situazione sembra tutt'altro che rosea.

La formazione di Vincenzo Italiano non solo non ha ancora vinto alcun match europeo, bensì è ancora ferma a quota zero goal.