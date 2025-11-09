Pubblicità
Leonardo Gualano

Bologna-Napoli 2-0, pagelle e tabellino: Cambiaghi spacca la partita, Dallinga non tradisce Italiano, Rrahmani in ritardo, Hojlund nervoso

Colpo grosso del Bologna: al 'Dall'Ara' Dallinga e Lucumì infliggono la terza sconfitta in campionato a un Napoli irriconoscibile.

Colpo da mille e una notte per il Bologna che, nonostante due giorni di riposo in meno, si fa beffe di un Napoli ufficialmente alle prese con una vera e propria crisi: gli emiliani vanno a -1 dai partenopei, a rischio sorpasso da parte di Inter e Roma in vetta alla classifica.

La partita di Skorupski dura poco più di un battito di ciglia: il polacco si fa male al flessore durante un rinvio e deve lasciare il campo per fare spazio al 17enne Massimo Pessina, all'esordio in Serie A (anche il secondo Ravaglia è infortunato). Il nuovo entrato non trema sul piazzato di Elmas, unico sussulto di un Napoli che costruisce poco o nulla: gli uomini di Conte, al contrario, rischiano di andare sotto con Lucumì, Rowe e Dallinga. Italiano deve fare i conti anche col problema fisico di Rowe, che resiste fino all'intervallo per far risparmiare uno slot al proprio tecnico.

La mossa del tecnico rossoblù di dare fiducia a Dallinga paga i dividendi al 50', quando l'olandese brucia Rrahmani e sul primo palo sorprende Milinkovic-Savic. Hojlund rischia di finire anzitempo sotto la doccia per un colpo proibito ai danni di Ferguson: danese nervoso come tutto il Napoli, che va sotto nuovamente col terzo tempo perfetto di Lucumì. Le mosse di Conte dalla panchina non cambiano l'inerzia: a far festa sono il Bologna e il suo popolo.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Pessina (6) non trema all'esordio in A: lo stadio gli tributa un paio di ovazioni di incoraggiamento che non dimenticherà mai. Lucumì (7) chiude i conti, Cambiaghi (7) spacca l'equilibrio sprintando come un forsennato e fornendo l'assist per Dallinga (7), che non fa rimpiangere Castro.

    Voti Bologna(4-2-3-1): Skorupski s.v. (8' Pessina 6); Holm 6.5, Heggem 6, Lucumì 7, Miranda 7; Ferguson 6.5, Pobega 6.5 (81' Moro s.v.); Orsolini 6 (81' Casale s.v.), Odgaard 6 (61' Bernardeschi 6.5), Rowe 6 (46' Cambiaghi 7); Dallinga 7. All. Italiano.

  • PAGELLE NAPOLI

    Rrahmani (5) leggero in occasione dell'1-0: Dallinga lo anticipa con troppa facilità. Anguissa (5) non decolla praticamente mai, così come Politano (5). Netta insufficienza anche per Hojlund (5), visibilmente nervoso e incapace di gestire il momento complicato.

    Voti Napoli(4-3-3): Milinkovic-Savic 5.5; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5, Buongiorno 5.5 (77' Juan Jesus s.v.), Gutierrez 5.5 (77' Olivera s.v.); Anguissa 5, Lobotka 5.5, McTominay 5.5 (82' Lucca s.v.); Politano 5 (67' Neres 5.5), Hojlund 5, Elmas 5 (68' Lang 6). All. Conte.

  • TABELLINO BOLOGNA-NAPOLI

    Marcatori: 50' Dallinga, 66' Lucumì

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski s.v. (8' Pessina 6); Holm 6.5, Heggem 6, Lucumì 7, Miranda 7; Ferguson 6.5, Pobega 6.5 (81' Moro s.v.); Orsolini 6 (81' Casale s.v.), Odgaard 6 (61' Bernardeschi 6.5), Rowe 6 (46' Cambiaghi 7); Dallinga 7. All. Italiano.

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 5.5; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5, Buongiorno 5.5 (77' Juan Jesus s.v.), Gutierrez 5.5 (77' Olivera s.v.); Anguissa 5, Lobotka 5.5, McTominay 5.5 (82' Lucca s.v.); Politano 5 (67' Neres 5.5), Hojlund 5, Elmas 5 (68' Lang 6). All. Conte.

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Hojlund (N), Lang (N), Orsolini (B), Neres (N)

    Espulsi: -

