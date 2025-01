Bologna-Monza 3-1, pagelle e tabellino: Orsolini torna ad incantare, Kyriakopoulos impreciso

Il sabato della 21ª giornata viene inaugurato dalla sfida tra Bologna e Monza al Dall'Ara con i rossoblù che tornano alla vittoria tra le mura amiche.

Il Bologna torna a vincere in casa dopo più di un mese dall'ultima volta: contro il Monza, i Felsinei ottengono un successo in rimonta importantissimo per la classifica, agguantando così - almeno per ora - la sesta posizione in solitaria.

Il primo tempo è ricco di emozioni, con il Bologna che si spinge subito in avanti ma viene punito in contropiede dalla rete di Maldini dopo appena 4'. La formazione di Italiano non ci sta, torna all'attacco e trova il goal del pareggio con Castro, che di testa spizza quel che basta per battere Turati su cross di Orsolini. La rimonta viene completata già nella prima frazione, con un tiro di mancino al volo di Odgaard dalla zona laterale dell'area di rigore.

Nel secondo tempo non cambia l'andamento del match: i Felsinei spingono e mantengono in mano il pallino del gioco, riuscendo a mettere al sicuro il risultato al 69', grazie al cross di Lykogiannis per Orsolini, che stoppa con eleganza prima di battere il portiere del Monza per la terza volta nel corso della giornata. Nel finale solo il palo nega la gioia personale a De Silvestri, mentre Dallinga viene fermato da un grande intervento di Turati.