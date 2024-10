Ufficiale il rinvio di Bologna-Milan, originariamente in programma sabato alle ore 18: accolta la richiesta del Comune.

Bologna e Milan non scenderanno in campo sabato alle ore 18 in quel del 'Dall'Ara', dove era in programma il match valido per la nona giornata di Serie A.

Il Comune ha chiesto e ottenuto il rinvio del match che si sarebbe dovuto disputare tra un paio di giorni.

Alla luce dello slittamento, la partita andrà poi ricalendarizzata in base agli impegni delle due squadre, protagoniste entrambe in Champions League oltre che in Serie A e Coppa Italia.