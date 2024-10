Bologna-Milan non si gioca: ufficiale la decisione di rinviare la partita

La gara in programma per sabato 26 ottobre rinviata per via delle forti piogge che hanno colpito Bologna. Da stabilire la data del recupero.

Era nell'aria e da qualche minuto è diventata ufficiale la notizia del rinvio della partita tra Bologna e Milan. La gara, inizialmente prevista per sabato 26 ottobre, non si giocherà in quella data. Tutto a causa dell'emergenza climatica che ha visto il capoluogo emiliano sventurato protagonista negli ultimi giorni, con persone sfollate e persino alcune vittime. Da capire dunque quando la gara verrà riprogrammata in base alle esigenze di calendario delle due squadre. L'articolo prosegue qui sotto