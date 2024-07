Il Bologna perde nuovamente Karlsson: altro infortunio, quando torna e i tempi di recupero

Il calciatore svedese si è fermato nel corso della sfida contro il Caldiero Terme: per lui trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Non c’è pace per il Bologna di Vincenzo Italiano e per Jesper Karlsson.

Dopo Emil Holm, il tecnico dei felsinei perde anche l’esterno offensivo svedese, reduce da una stagione travagliata per i numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

Karlsson ha rimediato un problema alla caviglia ed è rimasto a lunga a terra in occasione dell’amichevole contro il Caldiero Terme, vinta per 5-0, prima di rialzarsi e tornare in campo.

Il problema, però, non sembra essere superato, con il numero dieci rossoblù che dovrà stare fuori.