Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Cabal bologna juventusGetty Images
Nino Caracciolo

Bologna-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Yildiz faro bianconero, Cabal è decisivo, Heggem ingenuo, David corpo estraneo

Colpo esterno della Juventus che sbanca il Dall’Ara: a decidere è un colpo di testa di Cabal, mandato in campo pochi minuti prima. Bologna in 10 dal 69’ per l’espulsione di Heggem.

Pubblicità

Tre punti preziosi che riportano la Juventus in scia al quarto posto. La formazione allenata da Luciano Spalletti sbanca il Dall’Ara con la rete di Cabal al 64’, poi gestisce il finale di gara forte della superiorità numerica per l’espulsione di Heggem al 69’. Juventus che è brava a indirizzare a suo favore gli episodi del match dopo un primo tempo equilibrato: da segnalare la prova di Yildiz, sempre più faro dei bianconeri, e la mossa di Spalletti che manda in campo tra gli altri anche Cabal, autore del goal decisivo.

La prima occasione è del Bologna: al 5’ Di Gregorio prima interviene su Pobega, poi si oppone col corpo al tentativo da distanza ravvicinata di Orsolini. Al 18’ è sempre l’esterno rossoblù a provarci, ma il portiere bianconero neutralizza la conclusione a giro. La Juve si accende al 21’, con Yildiz lanciato a rete fermato da un grande recupero di Zortea, dopo la brutta palla persa di Ferguson.

Al 36’ i bianconeri passano in vantaggio: Ravaglia in uscita rinvia addosso a McKennie, l’americano serve David al centro che a porta sguarnita appoggia in rete. L’arbitro però annulla per un fuorigioco a inizio azione di McKennie. Nel primo minuto di recupero il Bologna va a pochi centimetri dal vantaggio: Orsolini serve Zortea, che dal lato destro dell’area di rigore calcia in maniera potente colpendo la traversa. Si chiude così un primo tempo dove sono mancati solo i goal.

La prima occasione della ripresa è di Yildiz: la sua conclusione, deviata da Heggem, termina in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner i bianconeri passano in vantaggio, con Cabal – entrato da poco in campo – che completamente solo manda in rete di testa su assist di Yildiz. Al 69’ altra svolta del match: su rilancio di Di Gregorio, Openda beffa Heggem e si lancia in porta, il difensore del Bologna lo stende e viene espulso. Da quel momento in poi i bianconeri gestiscono senza affanni (e vanno due volte al vicini al 2-0 con Openda nel recupero) e ottengono tre punti preziosissimi per il morale e per la classifica.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Heggem (4.5): troppo ingenuo nel farsi beffare da Openda, poi per rimediare lo stende e l’arbitro lo espelle. Orsolini (6.5): è l’uomo più qualitativo del Bologna, punto di riferimento per i compagni, tiene sempre in apprensione i bianconeri. Sotto la sufficienza Ferguson (5.5), troppo impreciso, e Dallinga (5.5), troppo spento.

    VOTI BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 6 (72’ De Silvestri 5.5), Heggem 4.5, Lucumì 6 (81’ Bernardeschi s.v), Miranda 6; Pobega 6, Moro 6 (72’ Holm 5.5); Orsolini 6.5, Ferguson 5.5 (65’ Sulemana 5.5), Cambiaghi 5.5; Dallinga 5.5 (66’ Castro 5.5). All. Italiano

    • Pubblicità

  • PAGELLE JUVENTUS

    David (5): altra serata da corpo estraneo, Spalletti lo cambia dopo un’ora di vuoto. Yildiz (7) è sempre più la luce della Juventus: tutte le azioni pericolose dei bianconeri passano dai suoi piedi. Cabal (7): entra e segna, poi argina bene Orsolini e gli attacchi del Bologna dalle sue parti.

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Kelly 6.5, Koopmeiners 5.5 (76’ Bremer 6); McKennie 6.5, Thuram 6, Locatelli 6.5, Cambiaso 5.5 (61’ Cabal 7); Conceicao 6 (88’ Miretti s.v), Yildiz 7; David 5 (61’ Openda 6.5). All. Spalletti

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PAGELLE BOLOGNA-JUVENTUS

    BOLOGNA-JUVENTUS: 0-1

    Marcatori: 64’ Cabal (J)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 6 (72’ De Silvestri 5.5), Heggem 4.5, Lucumì 6 (81’ Bernardeschi s.v), Miranda 6; Pobega 6, Moro 6 (72’ Holm 5.5); Orsolini 6.5, Ferguson 5.5 (65’ Sulemana 5.5), Cambiaghi 5.5; Dallinga 5.5 (66’ Castro 5.5). All. Italiano

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Kelly 6.5, Koopmeiners 5.5 (76’ Bremer 6); McKennie 6.5, Thuram 6, Locatelli 6.5, Cambiaso 5.5 (61’ Cabal 7); Conceicao 6 (88’ Miretti s.v), Yildiz 7; David 5 (61’ Openda 6.5). All. Spalletti

    Ammoniti: Koopmeiners (J), Miranda (B), Sulemana (B), De Silvestri (B)

    Espulsi: Heggem (B)

    Arbitro: Massa

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Supercoppa di Lega
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Roma crest
Roma
ROM
0