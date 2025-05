Bologna-Juventus, chi gioca al posto di Kelly? Tudor non ha più centrali

Bologna vs Juventus

Juventus in piena emergenza difensiva: solo due difensori a disposizione di Tudor. Dal cambio modulo a chi può adattarsi, le opzioni.

La Juventus affronterà il momento decisivo del suo campionato con tanti problemi legati agli infortuni, soprattutto in difesa, dove fin da inizio stagione i bianconeri hanno avuto defezioni numerose che hanno condizionato il rendimento della squadra.

Oltre a Federico Gatti, fermo da un mese, è finito ai box anche Lloyd Kelly; un infortunio che ha peggiorato la situazione del reparto arretrato, già in difficoltà.

Igor Tudor deve decidere come colmare il vuoto in difesa e le tante assenze: da avere gli uomini contati adesso non ha neanche tre difensori a disposizione e quindi se vuole continuare a giocare con lo stesso sistema tattico dovrà inventare qualche soluzione. Ecco chi può prendere il posto di Kelly contro il Bologna.