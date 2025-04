Bologna-Inter dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bologna vs Inter

Centrata la qualificazione alle semifinali di Champions League, l'Inter si rituffa sul campionato e va a Bologna: dove vedere la partita.

La missione qualificazione alle semifinali di Champions League è stata centrata. E ora l'Inter si rituffa in campionato per affrontare il Bologna, squadra che all'andata ha fermato i nerazzurri sul 2-2 a San Siro.

Al Dall'Ara si gioca per la trentatreesima giornata di Serie A. Con l'Inter sempre impegnata nel duello Scudetto con il Napoli e il Bologna costretto a rialzarsi dopo la bruciante sconfitta nello scontro diretto per la Champions League in casa dell'Atalanta.

La sfida d'andata, che si è giocata al Meazza a metà gennaio, è come detto terminata sul punteggio di 2-2: vantaggio bolognese con Castro, rimonta interista con Dumfries e Lautaro Martinez, definitivo pareggio di Holm.

Dove si vedrà Bologna-Inter in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni sulla partita e sulle formazioni scelte da Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi.