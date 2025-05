Bologna-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Bologna ospita il Genoa al Dall'Ara nell'ultima giornata di campionato: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni.

Ultimi 90 minuti di questa Serie A per Bologna e Genoa.

Per entrambe le formazioni la stagione è risultata positiva, con la squadra di Vincenzo Italiano che - al di là del posizionamento in classifica - chiude sicura di un posto in Europa League grazie al successo in Coppa Italia.

Sponda Grifone, invece, l'arrivo sulla panchina di Patrick Vieira ha sistemato una situazione di classifica inizialmente complicata, permettendo ai liguri di ottenere un'agevole salvezza con largo anticipo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.