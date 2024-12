Bologna-Fiorentina 1-0, pagelle e tabellino: decide un goal di Odgaard, si ferma la corsa dei gigliati

Il Bologna si impone per 1-0 sulla Fiorentina: al Dall’Ara a decidere è un goal segnato nella ripresa da Odgaard.

Si interrompe contro il Bologna del grande ex Italiano la straordinaria striscia positiva della Fiorentina in campionato. La compagine gigliata, che era reduce da otto vittorie consecutive (un record storico per il club), cade al Dall’Ara e lo fa al termine di una partita nella quale i rossoblù hanno avuto il merito di saper aumentare i giri del motore nel momento che più contava.

Chi si aspettava una sfida intensa non è rimasto deluso, ma nel primo tempo a vincere più che le emozioni è stata la tattica. I ventidue giocatori in campo si sono spesso ritrovati rinchiusi in un fazzoletto di trenta metri e la cosa si è tradotta in tante giocate nello stretto, ma anche in poche possibilità di fare male.

Meglio soprattutto la Fiorentina nei primi 45’, grazie al lavoro dei suoi uomini sulla trequarti e alle intuizioni di Moise Kean, ma quando il Bologna ha accelerato nella ripresa, la musica è totalmente cambiata.

Italiano è costretto a rinunciare a Ndoye per infortunio, ma è anche l’ingresso del suo sostituto Ferrguson a rendere più sciolto il gioco in avanti. A salire in cattedra è soprattutto Castro che, potendo sfruttare maggiormente la possibilità di tornare per smistare palloni, diventa quasi imprendibile per gli avversari.

Al 59’ è proprio un’apertura dell’argentino ad innescare l’azione che porta all’1-0: Dominguez, premiato da Castro, lascia partire un cross verso il cuore dell’area dove c’è Odgaard che, ottimamente posizionato, non lascia scampo a De Gea.

Il Bologna fallisce il colpo del k.o. e la Fiorentina resta dunque in partita, ma la sua reazione non porta allo sperato pareggio.

I viola cadono in campionato dopo tre mesi, ma restano nelle zone altissime di classifica. Zone alle quali si avvicinano anche i felsinei che ora sono a -3 dal sesto posto occupato dalla Juve.