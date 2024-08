Bologna-Empoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bologna vs Empoli

I rossoblù di Vincenzo Italiano si preparano ad ospitare l'Empoli di Roberto D'Aversa nel match valevole per la terza giornata di Serie A.

Nella terza giornata di Serie A, va in scena il "Derby dell'Appennino": da una parte il Bologna di Vincenzo Italiano, dall'altra l'Empoli di Roberto D'Aversa.

La squadra rossoblù deve subito rifarsi dopo un avvio di stagione complicato: nella prima giornata il Bologna è stato fermato in casa per 1-1 dall'Udinese, mentre nella seconda è arrivata la pesante sconfitta per 3-0 a Napoli.

L'Empoli, invece, vive un clima completamente diverso: dopo il pareggio interno a reti inviolate contro il Monza, la squadra di D'Aversa ha conquistato la vittoria all'Olimpico contro la Roma di De Rossi.

Scopriamo dove vedere questo secondo match di campionato in tv, streaming e le probabili formazioni del match.