Bologna-Empoli dove vederla: Canale 5 o Italia 1? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita di Coppa Italia

Bologna a un passo dalla finale di Coppa Italia, all'Empoli serve un miracolo: dove vedere la semifinale di ritorno tra emiliani e toscani.

Il Bologna vuole evitare brutte sorprese, l'Empoli va a caccia di un miracolo. Così si presenta la seconda semifinale di Coppa Italia dopo quanto accaduto nella gara d'andata, disputata al Castellani-Computer Gross Arena.

Lo scorso 1° aprile la formazione di Vincenzo Italiano ha confermato il proprio favoritismo superando per 3-0 quella di Roberto D'Aversa: a segno Orsolini e Dallinga, quest'ultimo autore di una doppietta.

Ciò significa che il Bologna potrà anche permettersi di perdere con due goal di scarto, mentre l'Empoli dovrà confezionare una vera e propria impresa: i toscani saranno costretti a vincere con tre reti di scarto per portare la semifinale di ritorno ai supplementari e con almeno quattro per andare direttamente in finale.

