Bologna-Borussia Dortmund dove vederla: Sky, NOW, Canale 5 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bologna vs Borussia Dortmund

Quasi fuori dalla Champions, il Bologna prova a onorare il torneo nelle ultime due partite: dove vedere quella contro il Dortmund in tv e streaming.

Virtualmente fuori dalla Champions League dopo il sesto turno, nel settimo, a meno di clamorosi colpi di scena dati da incastri perfetti in serie, il Bologna potrebbe salutare matematicamente il torneo europeo. Nel quale deve ancora affrontare due partite, la prima delle quali al Dall'Ara contro il Borussia Dortmund.

Appena due i punti conquistati dal Bologna nella storia Champions 24/25, alla quale vuole nuovamente qualificarsi visto l'ottimo campionato di Serie A fin qui disputato.

Ceduti i big, la squadra rossoblù non è riuscita a reggere il doppio impegno, perdendo quattro partite senza alcun successo. La svolta arriverà al Dall'Ara per la partita contro il Dortmund? I tifosi ci sperano, così da salutare il torneo in casa al meglio. Nell'attesa di un'eventuale nuova stagione europea dal prossimo autunno.