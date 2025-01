Bologna-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bologna e Como a confronto nel sabato sera del 23° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Obiettivi diversi per Bologna e Como, avversari per quanto riguarda la giornata numero 23 della Serie A 2024/25.

I felsinei puntano a un piazzamento europeo dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League lo scorso anno, al contrario dei lariani che restano in lotta per non retrocedere.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Bologna-Como: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.