Pubblicità
Pubblicità
Trusty Bologna Celtic Europa LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Bologna-Celtic 2-2, pagelle e tabellino: Skorupski e Hateta horror, l'inferiorità numerica tradisce gli ospiti

Due reti per il Celtic nel primo tempo, due per il Bologna nel secondo tempo, che ha sfruttato l'espulsione di Hateta, autore del vantaggio dopo un grave errore di Skorupski.

Pubblicità

Un tempo la vittoria del Celtic in casa del Bologna sarebbe stata la cosa più logica, ma nell'attuale annata rappresenta una sorpresa. Colpaccio della squadra britannica, che espugna il Dall'Ara con un 1-2 nonostante l'inferiorità numerica rimediata per l'espulsione del giapponese Hateta, il quale aveva siglato la rete del vantaggio in seguito a un grave errore di Skorupski, al rientro dopo mesi: passaggio diretto a Maeda e assist al connazionale per il momentaneo 0-1 ospite.

In svantaggio dopo cinque minuti, il Bologna è rimasto sotto shock, non riuscendo a rimediare all'errore nonostante il doppio giallo e il conseguente rosso rifilato ad Hateta, che ha lasciato i suoi in dieci uomini a partire dal 34'. 

Sette minuti più tardi, nonostante l'inferiorità, il Celtic ha trovato il raddoppio in seguito a un corner, su cui Trusty è stato abile a depositare in rete sul tocco di Tierney, davanti a una difesa rossoblù assolutamente da rivedere.

Essendo in superiorità numerica, il Bologna ha continuato a premere per cercare il goal in grado di riaprire la partita, ma i tentativi sono stati deboli e non abbastanza importanti per impensierire l'esperto Schmeichel. Questo fino al 58', quando il neo-entrato Odgaard ha prolungato un cross di testa per Dallinga, che ha riaperto la partita. Non abbastanza, però, per recuperarla.

Un colpo importante per un Celtic che nell'ultimo periodo si sta riprendendo sia in Europa League che in campionato: un'inizione di fiducia in vista dell'ultimo turno continentale e dell'inseguimento alla capolista Hearts nel torneo scozzese.

-

Un tempo a testa per Bologna e Celtic, che chiudono sul 2-2 la penultima partita del girone di Europa League. La squadra britannica ha tenuto finchè ha potuto in inferiorità numerica, rimediata nei primi 45' per l'espulsione del giapponese Hateta, il quale aveva siglato la rete del vantaggio in seguito a un grave errore di Skorupski, al rientro dopo mesi: passaggio diretto a Maeda e assist al connazionale per il momentaneo 0-1 ospite.

In svantaggio dopo cinque minuti, il Bologna è rimasto sotto shock, non riuscendo a rimediare a lungo all'errore nonostante il doppio giallo e il conseguente rosso rifilato ad Hateta, che ha lasciato i suoi in dieci uomini a partire dal 34'.

Sette minuti più tardi, nonostante l'inferiorità, il Celtic ha trovato il raddoppio in seguito a un corner, su cui Trusty è stato abile a depositare in rete sul tocco di Tierney, davanti a una difesa rossoblù assolutamente da rivedere.

Essendo in superiorità numerica, il Bologna ha continuato a premere per cercare il goal in grado di riaprire la partita, ma i tentativi sono stati deboli e non abbastanza importanti per impensierire l'esperto Schmeichel. 

Questo fino al 58', quando il neo-entrato Odgaard ha prolungato un cross di testa per Dallinga, che ha riaperto la partita. Senza più energie residue, a quel punto il Celtic ha subito anche il 2-2 di Rowe, stavolta impossibile per il portiere avversario: potente mancino, traversa e pari finale.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Stare così tanto fermo non ha certo fatto bene a Skorupski (5): l'errore sul vantaggio del Celtic è da film horror. Heggem (5.5) perde l'indemoniato Trusty in occasione del raddoppio ospite, Miranda (6.5) è al contrario sempre attento sia in fase difensiva che offensiva, tanto da impegnare Schmeichel. Odgaard (6.5) entra benissimo in partita, riuscendo a contribuire alla rimonta.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5; Zortea 6, Casale 5.5 (85' Lykogiannis sv), Heggem 5.5, Miranda 6.5; Moro 6, Ferguson 5.5 (73' Cambiaghi 6); Rowe 6.5, Pobega 6 (56' Odgaard 6.5), Dominguez 6 (73' Orsolini 6); Dallinga 6.5

    • Pubblicità

  • PAGELLE CELTIC

    Impressionante prova di Trusty (voto 7), non solo per il goal: il difensore del Celtic ha salvato i suoi in più occasioni, risultando imbattibile a lungo per gli attaccanti del Bologna. Hatate (5.5) rovina la rete scalciando Miranda a palla lontana e ottenendo così il doppio giallo e il rosso. I padroni di casa ci provano in tutti i modi, senza il muro Schmeichel (6.5) la squadra sarebbe capitolata prima.

    CELTIC (4-3-3): Schmeichel 6.5; Donovan 6 (77' Ralston sv), Trusty 7, Scales 5.5, Tierney 6.5; Engels 6 (88' Bernardo sv), McGregor 6, Hatate 5.5; Yang 6 (77' Kenny sv), Maeda 6.5, Tounekti 6 (46' Nygren 6)

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO BOLOGNA-CELTIC 2-2

    Marcatori: 5' Hatate (C), 41' Trusty (C), 58' Dallinga (B), 72' Rowe (B)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5; Zortea 6, Casale 5.5 (85' Lykogiannis sv), Heggem 5.5, Miranda 6.5; Moro 6, Ferguson 5.5 (73' Cambiaghi 6); Rowe 6.5, Pobega 6 (56' Odgaard 6.5), Dominguez 6 (73' Orsolini 6); Dallinga 6.5. All. Italiano.

    CELTIC (4-3-3): Schmeichel 6.5; Donovan 6 (77' Ralston sv), Trusty 7, Scales 5.5, Tierney 6.5; Engels 6 (88' Bernardo sv), McGregor 6, Hatate 5.5; Yang 6 (77' Kenny sv), Maeda 6.5, Tounekti 6 (46' Nygren 6). All. O’Neill.

    Arbitro: Fotias

    Ammoniti: Maeda (C), Miranda (B)

    Espulsi: Hatate

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Bologna crest
Bologna
BOL
Premiership
Hearts crest
Hearts
HEA
Celtic crest
Celtic
CEL
0