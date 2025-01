Bologna-Borussia Dortmund 2-1, pagelle e tabellino: primo storico successo in Champions League per i rossoblù

Sotto in avvio e con Orsolino ko al 30esimo, la squadra di Italiano ribalta il risultato con Dallinga e Iling-Junior nel giro di un minuto.

Il sogno finisce qui. Il discorso qualificazione alla fase a eliminazione diretta è chiuso per il Bologna.

Al Dall'Ara la squadra di Italiano ospita il Borussia Dortmund per cercare di centrare una vittoria che manterrebbe ancora accesa la flebile fiammella di speranza in ottica qualificazione.

Ma la salita, se già era erta, si fa ancora più ripida già in avvio con calcio di rigore per il Borussia Dortmund, con Holm che trattiene in area e non lascia alternative al direttore di gara. Sul dischetto va Guirassy, che trasforma e porta avanti i gialloblù.

Piove sul bagnato in casa Bologna, con Orsolini costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora per un serio problema di natura muscolare agli adduttori.

Quando tutto sembra ormai incanalato sui binari della squadra di Sahin, ecco l'uno-due che non ti aspetti. Prima Dallinga e poi il subentrato Iling-Junior nel giro di un minuto ribaltano il risultato.

Il finale è sofferenza pura, ma al momento del triple fischio esplode la festa in casa rossoblù per la prima storica vittoria in Champions League del club.

Le possibilità di passare il turno chiudendo tra le prime ventiquattro della maxi-classifica non ci sono più, ma resta l'orgoglio per un percorso affrontato con grande personalità dalla squadra di Italiano.