Bologna-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Castro inarrestabile, Samardzic provvidenziale, Lucumi ingenuo

La rete nel finale di Samardzic pareggia i conti, in risposta al goal di Castro: rossoblù in dieci per quasi tutto il secondo tempo.

Il primo tempo regala poche occasioni da rete, con l'Atalanta che perde Marco Brescianini a pochi minuti dalla fine della prima frazione a causa di un infortunio muscolare. Nella ripresa la sblocca il Bologna, con un'altra rete da fuori area di Santiago Castro. Cinque minuti più tardi Jhon Lucumi commente un'ingenuità da ultimo uomo e viene espulso. La Dea spinge nel finale e trova la rete del pareggio con Lazar Samardzic: l'ex centrocampista dell'Udinese calcia a giro con il mancino dal limite dell'area, trovando il goal verso il palo più lontano. I nerazzurri provano a vincerla poi nel recupero, ma si infrangono contro la difesa rossoblù. L'articolo prosegue qui sotto