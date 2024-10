Il Bologna non segna mai, ancora a zero in Champions: "Bisogna spaccare la porta"

Aston Villa vs Bologna

La squadra rossoblù non è riuscita a trovare ancora la prima rete nel torneo ed ha evidenti problemi realizzativi: Italiano cerca una soluzione.

Il sogno Champions League del Bologna deve ancora regalare la prima gioia: la squadra rossoblù ha perso due delle prime tre partite e non ha ancora segnato una rete nella competizione.

Gli emiliani sembrano non aver ancora trovato le giuste misure per il reparto offensivo, con il solo Santiago Castro che ha fin qui segnato tre dei nove goal totali in tutte le competizioni.

Dall'altra parte, Thijs Dallinga - arrivato in estate per 15 milioni più bonus - non è ancora riuscito a sbloccarsi e fatica ad adattarsi al gioco della sua squadra.

Vincenzo Italiano sa che andranno apportati dei cambiamenti per svoltare questa situazione, ma nel frattempo 'bacchetta' i suoi: "Ci deve essere voglia di spaccare la porta".