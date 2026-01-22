Getty Images
Bologna agli ottavi o ai playoff di Europa League? Cosa manca e cosa serve ora per qualificarsi al turno successivo
COSA SERVE PER VEDERE IL BOLOGNA AGLI OTTAVI
Per ora il Bologna deve vincere entrambe le partite mancanti di Europa League e sperare in qualche passo falso tra le prime otto squadre attualmente presenti in classifica.
Solamente dopo il penultimo turno del 22 gennaio sarà possibile dare maggiori indicazioni sui punti mancanti per accedere agli ottavi di Europa League.
COSA MANCA AL BOLOGNA PER QUALIFICARSI AI PLAYOFF
Il Bologna si qualifica almeno ai playoff se vince una delle ultime due gare di Europa League. Attualmente al decimo posto, la squadra rossoblù è certa di un posto negli spareggi conquistando tre punti o contro il Celtic o il Maccabi Tel Aviv.
A seconda dei risultati delle altre partite il Bologna potrebbe comunque accedere almeno agli spareggi anche con meno punti, ma con tre è certa di poter giocare la fase ad eliminazione diretta.
BOLOGNA AI PLAYOFF, LA POSSIBILE AVVERSARIA
Qualora il Bologna si qualifichi ai playoff, potrebbe affrontare anche la Roma, nel caso in cui la squadra giallorossa acceda allo stesso modo alla stessa fase 'intermedia'.
Non ci sono paletti neanche riguardo alle sfide con squadre già affrontate nella fase a gironi.
In caso di qualificazione agli spareggi, il Bologna potrebbe sfidare solamente due squadre: queste saranno determinate a seconda della posizione finale nella classifica di Europa League.
BOLOGNA AGLI OTTAVI, LA POSSIBILE AVVERSARIA
Qualora il Bologna approdi agli ottavi dopo la conclusione della fase campionato di Europa League, allora la formazione rossoblù affronterebbe una delle squadre provenienti dai playoff.
Come nel caso degli spareggi, non ci sono paletti riguardante la possibile avversaria degli ottavi, se non appunto l'impossibilità di sfidare un'altra delle squadre che hanno concluso il girone unico nei primi otto posti al pari, eventualmente, dello stesso Bologna.
