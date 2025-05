Bodoe/Glimt vs Tottenham Hotspur

Gli Spurs volano in Norvegia con l'obiettivo di difendere il doppio vantaggio dell'andata: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni.

Penultimo atto di questa Europa League. Il Tottenham vola in Norvegia e sfida il Bodo Glimt nella gara valevole per la semifinale di ritorno.

Dopo il 3-1 dell'andata, agli Spurs basterà vincere o pareggiare l'incontro o, addirittura, perdere con una sola rete di scarto.

La formazione di Ange Postecoglou è 16a in Premier League ed è consapevole del fatto che l'unica via d'accesso per le prossime coppe europee passa dalla vittoria di questa competizione.

