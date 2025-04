Tempesta di neve e raffiche di vento: a rischio rinvio Bodo/Glimt-Lazio di Europa League

Bodoe/Glimt vs Lazio

Condizioni climatiche estreme nella città norvegese: a rischio la sfida tra Bodo/Glimt e Lazio valida per l’andata dei quarti di Europa League.

Una tempesta di neve mette a rischio la disputa della partita tra Bodo/Glimt e Lazio, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League in programma quest’oggi alle ore 18.45 in Norvegia.

I circa 50mila abitati della città norvegese che si trova oltre il circolo polare artico si sono risvegliati con un clima estremo: a preoccupare non è tanto la neve quanto le forti raffiche di vento che rischiano di compromettere il regolare svolgimento del match.

Resta dunque da capire se la partita tra Bodo/Glimt e Lazio si disputerà regolarmente o se verrà rinviata: la decisione verrà presa a breve. Tutti gli aggiornamenti.