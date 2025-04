Bodo Glimt-Lazio dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bodoe/Glimt vs Lazio

I biancocelesti volano in Norvegia per l'andata dei quarti di finale contro il Bodo Glimt: dove vedere il match in tv e streaming.

La Lazio è tornata in piena corsa per la zona Champions League in campionato, grazie al successo esterno contro l'Atalanta, ed ora è il momento di concentrarsi sull'Europa League.

La formazione di Marco Baroni disputerà il primo dei due match contro il Bodo Glimt, gare valevoli per i quarti di finale, in Norvegia, con la gara di ritorno all'Olimpico fissata per la prossima settimana.

