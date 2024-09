Boca-River, Romero contro i propri tifosi: le immagini fanno il giro del mondo, caos alla Bombonera

Boca Juniors vs River Plate

L'ex Sampdoria ha litigato con i fans di casa dopo la sconfitta interna contro il River Plate dopo aver scavalcato la recinzione.

Ci sono i Derby. E poi c'è Boca Juniors-River Plate. Alla Bombonera, al Monumental, questione di vita o di morte per i propri tifosi. Stavolta sono stati quelli biancorossi a lasciare lo stadio con il sorriso, mentre quelli di casa - battuti dal goal di Lanzini - non hanno certo preso bene il k.o.

Campionato difficile fin qui per il Boca, che prima del Superclasico condivideva una posizione di metà classifica con lo stesso River. Il Derby avrebbe potuto cambiare le cose per una sola squadra, mentre per la sconfitta ci sarebbero stati attacchi e polemiche. Detto fatto.

Se il River Plate è comunque a soli +3 sul Boca Juniors, ma può comunque contare sulla vittoria del Superclasico, gli Xeneizes vivono un momento terribile. Testimoniato dalla lite tra Sergio Romero, portiere ex Sampdoria e titolare tra i pali, e i tifosi di casa.