Blick - Haaland rischia il carcere: colpa di una multa non pagata

Il bomber del Manchester City rischia un giorno di prigione in Svizzera, dove vive il padre Alf-Inge.

Che per Erling Braut Haaland non sia un periodo positivo ci si impiega poco a capirlo: il suo Manchester City ha appena perso la quinta gara consecutiva e anche sul fronte personale le cose non vanno benissimo.

Dimostrazione ne è la disavventura in cui è incappato il norvegese, alle prese con una multa non pagata che, secondo quanto riportato dal giornale svizzero 'Blick', potrebbe costargli addirittura un giorno di prigione.

Scenario da tenere in considerazione qualora Haaland risultasse ancora moroso dal punto di vista della Svizzera, dove attualmente risiede il padre Alf-Inge.