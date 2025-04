Bisseck scherza sul suo futuro: "Se vinco la Champions potrei smettere di giocare a calcio"

Il difensore nerazzurro ha sottolineato che la conquista della Champions è il suo sogno più grande: "Non c'è niente di meglio, poi potrei lasciare".

I sogni di gloria dell'Inter passano in primo luogo dal Bayern Monaco: sulla strada che separa i nerazzurri dalla seconda finale di Champions League in pochi anni, infatti, ci sono i bavaresi, ma non solo.

Yann Bisseck, che in questa stagione sta trovando continuità sia in termini di prestazioni che di minutaggio, ha rilasciato un'intervista esclusiva alla rivista Kicker.

Il difensore tedesco, che ha fatto il suo esordio con la nazionale proprio contro l'Italia poche settimane fa, ha ironizzato: "Vittoria della Champions? Potrei smettere di giocare, non c'è niente di meglio".