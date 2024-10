Bisseck sbaglia e Zapata segna: Inzaghi toglie il difensore all'intervallo di Inter-Torino

Alla prima da titolare in A in stagione, Bisseck si perde Zapata in occasione del goal granata e viene ammonito: Inzaghi lo toglie all'intervallo.

Si è chiusa dopo soli 45 minuti la partit di Yann Bisseck contro il Torino. Il difensore tedesco è stato schierato con una maglia da titolare da parte di Simone Inzaghi, ma il segnali lanciati dal classe 2000 non sono stati esattamente confortanti. Protagonista di una prestazione non propriamente di livello, l'ex difensore dell'Aarhus non è riuscito a ripagare la fiducia del suo allenatore e la sua gara si è dunque chiusa all'intervallo. Al rientro in campo, infatti, Bisseck è rimasto negli spogliatoi, con il tecnico interista che ha inserito nella mischia Benjamin Pavard. L'articolo prosegue qui sotto