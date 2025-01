Bisseck affaticato, Acerbi e Pavard fuori da tempo, la situazione di De Vrij: chi gioca nell'Inter in difesa a Venezia

Venezia vs Inter

Inzaghi deve fare diverse valutazioni nel reparto arretrato dopo il ko in Supercoppa Italiana: il quadro in vista della trasferta al Penzo.

Il giorno dopo una sconfitta così bruciante e dolorosa, di solito, è quello in cui ci si lecca le ferite. Ma nel caso dell'Inter, e di Simone Inzaghi, martedì è stato anche il giorno in cui si è fatta la conta dei giocatori disponibili per la prossima partita.

Il reparto sotto la lente d'ingrandimento è la difesa. L'ultimo a fermarsi è stato Stefan De Vrij, costretto al cambio nel finale della Supercoppa Italiana contro l'Inter, poco prima della rete decisiva di Abraham. E in infermeria ci sono da tempo anche Benjamin Pavard e Francesco Acerbi.

Chi giocherà dunque nella difesa nerazzurra a Venezia, nel prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 15? Il quadro della situazione, da qualche ora, sembra essere più chiaro.