Biraghi fuori rosa alla Fiorentina: cosa fare al Fantacalcio e dove può giocare in Serie A

Cristiano Biraghi è ormai fuori dal progetto alla Fiorentina, perlomeno con Palladino allenatore: cosa fare al fantacalcio in vista dell'asta?

Da capitano e leader a indesiderato, la parabola di Cristiano Biraghi alla Fiorentina ha cambiato totalmente direzione dopo l'arrivo di Palladino in panchina.

Il terzino viola è finito rapidamente ai margini dopo aver iniziato la stagione da titolare, segnando persino un goal alla prima giornata contro il Parma.

Ormai, però, non si vede in campo da novembre ed è finito persino fuori rosa, con l'obiettivo di trovare una nuova squadra in Serie A.

Come gestirlo quindi? E cosa fare al Fantacalcio?