Billing o Gilmour: chi gioca titolare Napoli-Fiorentina al posto di Anguissa? Conte in panchina scopre un tesoro

Da panchina povera di alternative al rebus in vista di Napoli-Fiorentina: Gilmour contro l'Inter ha convinto, Billing si è rivelato decisivo.

Napoli-Inter, oltre a lasciare apertissima la lotta Scudetto, ad Antonio Conte ha portato in dote un duplice regalo.

La panchina azzurra, da tallone d'Achille, si è rivelata un pozzo prezioso da cui attingere. Esattamente ciò che non era avvenuto nelle precedenti settimane, l'appuntamento chiave della stagione ha consentito e consentirà all'allenatore salentino di poter allargare il ventaglio delle scelte.

L'articolo prosegue qui sotto

Parliamo del centrocampo, dove per far fronte all'infortunio di Frank Anguissa l'emergenza si è trasformata in risorsa. Merito di Philip Billing e Billy Gilmour, i quali hanno risposto alla grande e si candidano a doppia opzione di livello in attesa del rientro del camerunense.