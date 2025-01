Billing è un nuovo giocatore del Napoli: ufficiale il trasferimento del centrocampista, arriva dal Bournemouth

Il colpo a sorpresa del Napoli: Billing si unisce alla squadra di Antonio Conte, tutti i dettagli dell'operazione.

Il Napoli è protagonista in campo con il primo posto in campionato ma anche fuori, per ciò che riguarda il mercato. La sessione di gennaio è iniziata da pochi giorni ma gli azzurri hanno già effettuato diverse operazioni e altre ne faranno.

Dopo Scuffet e Hasa, Antonio Conte accoglierà Philip Billing, centrocampista danese classe 1996 che compirà a giugno 29 anni.

Billing arriva dal Bournemouth ed è il colpo a sorpresa del Napoli che in pochi giorni ha chiuso l'operazione. Di seguito il comunicato del club che annuncia il giocatore e i dettagli del trasferimento.