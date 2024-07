Biglietti Verona-Napoli 18 agosto settore ospiti: costi, disponibilità e dove acquistarli

Per il Napoli di Conte l'annata di Serie A parte a metà agosto in quel di Verona: tutte le info sulla gara del Bentegodi.

Dopo la disastrosa annata 2023/2024, il Napoli prova a rilanciarsi con Antonio Conte in panchina. Per il tecnico pugliese arriva il ritorno in Serie A nel tentativo di riportare gli azzurri al top.

L'esordio ufficiale di Conte in Serie A avverrà qualche giorno dopo l'incontro di Coppa Italia contro il Modena, di fatto il primo match dell'annata per la squadra partenopea.

C'è grande attesa per la trasferta di Verona, con cui il Napoli comincerà la nuova stagione di Serie A: al Bentegodi parte l'era Conte.