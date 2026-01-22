Biglietti Roma-Juventus: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la sfida dell'Olimpico

L'Olimpico si prepara ad ospitare la super sfida tra la Roma di Gian Piero Gasperini e la Juventus dell’ex Luciano Spalletti.
Il match mette in palio punti fondamentali nella corsa alla Champions League, con due delle squadre maggiormente coinvolte nella lotta.
La gara d’andata, disputata lo scorso dicembre, è stata vinta dai bianconeri grazie alle reti di Conceicao e Openda, con Baldanzi autore del goal della bandiera giallorossa.
Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Roma e Juventus, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.