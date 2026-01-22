Biglietti Napoli-Roma: quando escono, prezzi, fasi di vendita, dove e come comprarli

La venticinquesima giornata di Serie A, parallelamente ad Inter-Juventus, offre un altro big match.
Napoli e Roma si affrontano allo stadio Diego Armando Maradona per cercare punti utili a proseguire la rincorsa divisa tra lotta Scudetto e qualificazione alla prossima Champions League, in un incrocio su cui pesa il successo azzurro dell'andata firmato David Neres.
Quando escono i biglietti di Napoli-Roma? Quanto costano? Di seguito tutte le info necessarie: la partita si gioca nel weekend del 15 febbraio, con data e orario ancora da definire.