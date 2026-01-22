Pubblicità
Neres Roma NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Biglietti Napoli-Roma: quando escono, prezzi, fasi di vendita, dove e come comprarli

Tutto sulla vendita dei biglietti di Napoli-Roma, match di Serie A in programma il 15 febbraio alle 18: data d'uscita, prezzi per settore e modalità d'acquisto.

La venticinquesima giornata di Serie A, parallelamente ad Inter-Juventus, offre un altro big match.

Napoli e Roma si affrontano allo stadio Diego Armando Maradona per cercare punti utili a proseguire la rincorsa divisa tra lotta Scudetto e qualificazione alla prossima Champions League, in un incrocio su cui pesa il successo azzurro dell'andata firmato David Neres.

Quando escono i biglietti di Napoli-Roma? Quanto costano? Di seguito tutte le info necessarie: la partita si gioca nel weekend del 15 febbraio, con data e orario ancora da definire.

  • QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI NAPOLI-ROMA? LA DATA

    Al momento, oltre a non essere ancora stato reso noto quando si giocherà Napoli-Roma, nel contempo la società partenopea non ha diffuso notizie relative alla vendita dei biglietti utili ad assistere alla gara.

  • PREZZI BIGLIETTI NAPOLI-ROMA: QUANTO COSTANO SETTORE PER SETTORE

    Una volta emesso il comunicato che fornirà indicazioni riguardanti le modalità di vendita dei tagliandi, saranno svelati anche i prezzi dei biglietti di Napoli-Roma divisi per settore e precisate le fasi d'acquisto.

  • DOVE E COME ACQUISTARE I BIGLIETTI DI NAPOLI-ROMA?

    I biglietti di Napoli-Roma, una volta messi in vendita, saranno acquistabili su Viagogo, Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate.

