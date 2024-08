Biglietti Milan-Liverpool 2024: prezzo, quando escono, come comprarli con l'abbonamento e posti rimasti per la partita di Champions League

AC Milan vs Liverpool

Milan-Liverpool è la prima partita di Champions League dei rossoneri: costi, posti rimasti e come comprare il biglietto per vedere la partita.

Il 17 settembre 2024, ore 21:00, si gioca una delle storiche classiche della Champions League, ovvero Milan-Liverpool.

Nello specifico la gara tra Milan e Liverpool, prevista a San Siro, è il primo match per entrambe nella storica nuova Champions a girone unico, la fase campionato da cui usciranno le qualificate agli ottavi di finale.

Dopo tanta attesa, i tifosi del Milan potranno rivedere i propri idoli a San Siro scendere in campo per la Champions League dopo la retrocessione in Europa League della scorsa annata.