Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Inter Milan Akanji PulisicGetty Images
Michael Baldoin

Biglietti Milan-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby della Madonnina

Milan e Inter si affrontano nel derby di ritorno dopo il successo rossonero nella gara d’andata: tutte le informazioni sui biglietti del match, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli online.

Pubblicità

Il derby di Milano tra Milan e Inter è da sempre una delle partite più attese della Serie A, ma questo match di ritorno assume un significato ancora più speciale. 

Le due squadre, infatti, si affrontano a dieci giornate dalla fine del campionato e l’esito della sfida potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa allo Scudetto. 

La gara d’andata è stata decisa dal tap-in vincente di Christian Pulisic, mentre i nerazzurri non vincono il derby della Madonnina da sei precedenti, con l’ultimo successo risalente all’aprile 2024..

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida di marzo tra Milan e Inter, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.

  • QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER?

    Il derby tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A, si giocherà a San Siro nel weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo. L’orario resta ancora da definire, in quanto il programma ufficiale di questa giornata non è stato ancora comunicato.

    • Pubblicità

  • I PREZZI DEI BIGLIETTI

    SETTOREBASEABBONATIHOSPITALITY
    Tribuna Onore C-D-F-G-da 399€-
    Poltroncine Rosse centrali (P-R)-da 369€-
    Poltroncine Rosse (N-O-S-T)-da 329€-
    Tribuna Arancio Centrale (160-162)-da 349€ 
    Tribuna Arancio (158-164)-da 299€-
    Poltroncina Arancio Centrale X-da 349€ 
    Poltroncina Arancio Centrale (159-161)-da 269€-
    Poltroncina Arancio (157-163)-da 239€ 
    Primo Rosso Centrale (B-M-H-V)-da 269€ 
    Primo Rosso (A-L-I-Z)-da 219€ 
    Primo Rosso Laterale-da 179€ 
    Primo Arancio-da 199€ 
    Primo Arancio Laterale-da 159€-
    Primo Blu-da 139€ 
    Primo Verde-da 139€ 
    Primo Verde - Family-da 139€ 
    Secondo Rosso Centrale (225-227-229-231-228-230-232)-da 189€ 
    Secondo Rosso (223-226-233-234)-da 169€ 
    Secondo Rosso Laterale-da 149€-
    Secondo Arancio Centrale (261-263-265-267-264-266-268)-da 179€-
    Secondo Arancio (259-262-269-270)-da 149€-
    Secondo Arancio Laterale-da 129€-
    Secondo Blu-da 49€-
    Terzo Rosso Centrale-da 99€-
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE FASI DI VENDITA

    Fase abbonati Secondo Verde
    Da lunedì 19 gennaio ore 12:00 fino alle ore 23:59, ogni abbonato alla Serie A stagione 2025/26 al Secondo Verde avrà la possibilità di acquistare un biglietto in uno dei settori messi a disposizione, con listino dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato un posto nel settore Terzo Blu, senza oneri aggiuntivi.
    Fase abbonati
    Da martedì 20 gennaio ore 15:00 a giovedì 22 gennaio ore 23:59, ogni abbonato alla Serie A stagione 2025/26 potrà acquistare un biglietto aggiuntivo ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.
    Fase Milan Club
    Da mercoledì 21 gennaio ore 15:00 fino a giovedì 22 gennaio ore 23:59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice “Tessera Socio Milan Club” potrà acquistare un biglietto, tutti intestati a titolari di “Tessera Socio Milan Club”.
    Fase CRN CARD
    Da venerdì 23 gennaio ore 15:00 fino a domenica 25 gennaio ore 23:59, ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare un biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato.
    Fase di vendita libera
    Dalle 15:00 di lunedì 26 gennaio fino ad esaurimento posti

  • DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI DI MILAN-INTER

    I biglietti per il derby della Madonnina tra Milan e Inter possono essere acquistati sul sito Viagogo.com.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0