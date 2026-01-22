Biglietti Milan-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby della Madonnina

Il derby di Milano tra Milan e Inter è da sempre una delle partite più attese della Serie A, ma questo match di ritorno assume un significato ancora più speciale.
Le due squadre, infatti, si affrontano a dieci giornate dalla fine del campionato e l’esito della sfida potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa allo Scudetto.
La gara d’andata è stata decisa dal tap-in vincente di Christian Pulisic, mentre i nerazzurri non vincono il derby della Madonnina da sei precedenti, con l’ultimo successo risalente all’aprile 2024..
Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida di marzo tra Milan e Inter, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.