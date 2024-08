Biglietti Juventus-Manchester City 2024: costi, come comprarli e disponibilità per la Champions

Come acquistare il biglietto per Juventus-Manchester City di novembre 2024: tutte le info per il ticket dello Stadium.

Da agosto è partita la corsa ai biglietti per vedere nuovamente la Juventus in Champions League. Dopo alcuni anni di attesa, i tifosi potranno assistere a quattro partite casalinghe dei bianconeri nella fase campionato 2024/2025, in attesa di capire se la squadra di Thiago Motta si qualicherà agli ottavi. Clou delle quattro partite casalinghe (otto in totale nella prima fase) è ovviamente Juventus-Manchester City, con i Campioni della Champions 2023 che rappresenteranno sulla carta il grande ostacolo tra tutti quelli previsti nel girone unico. L'articolo prosegue qui sotto