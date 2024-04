Biglietti Inter-Torino: quando escono, prezzo, disponibilità e tutte le informazioni utili

Dopo il Milan nel derby della Madonnina, l'Inter affronta il Torino a San Siro nella 34ª giornata di Serie A: come acquistare i tagliandi del match.

Il penultimo appuntamento casalingo della stagione dell’Inter vede la squadra di Simone Inzaghi affrontare il Torino di Juric a San Siro.

Una sfida imperdibile per i tifosi nerazzurri, come dimostra la caccia al biglietto per la gara valida per la 34ª giornata di Serie A.

Come annunciato dallo stesso club meneghino, le vendite iniziate negli scorsi giorni hanno registrato come sempre una richiesta altissima da parte dei tifosi nerazzurri, con disponibilità praticamente esaurite in poche ore.

A disposizione, infatti, ci sono pochissimi biglietti per coloro che vorranno presenziare in un Meazza praticamente quasi sold out.