Biglietti Inter-Lazio: quando escono, prezzi e dove acquistarli

Tutte le info su quando e come acquistare i biglietti di Inter-Lazio, il match in cui verrà consegnata la coppa dello Scudetto a Lautaro e compagni.

La tanto attesa ufficialità è arrivata alle 22:43 del 22 aprile 2024, quando l'Inter si è aritmeticamente laureata campione d'Italia per la ventesima volta battendo il Milan in casa propria.

Seconda stella in tasca per i nerazzurri, che attendono di ricevere dalle mani del presidente della Lega Serie A, Casini, la coppa dello Scudetto: ciò avverrà al termine di Inter-Lazio, match valido per il 37° turno di Serie A, ovvero l'ultimo impegno casalingo dei meneghini prima della pausa estiva.

Al termine della premiazione dovrebbe andare in scena anche un concerto con protagonisti diversi artisti, tutti accomunati dalla fede per i colori nerazzurri: ma quando escono i biglietti per Inter-Lazio? E dove acquistarli? Di seguito tutte le info.