Stefano Silvestri

Biglietti Inter-Juventus: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby d'Italia

Inter e Juventus si sfidano a febbraio a cinque mesi di distanza dal pirotecnico 4-3 dell'Allianz Stadium a favore dei bianconeri: tutte le informazioni sui biglietti e quanto costano.

All'andata il primo Derby d'Italia stagionale si è giocato a metà settembre all'Allianz Stadium ed è finito con un pirotecnico 4-3: decisivo un destro dalla distanza di Adzic in pieno recupero dopo una serie di rimonte e controrimonte.

Inter e Juventus tornano ora a sfidarsi a distanza di cinque mesi da quell'epico scontro: questa volta si gioca a San Siro, con i nerazzurri di Chivu  che avranno dunque il vantaggio del fattore campo nei confronti dell'ex Spalletti.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida di febbraio tra Inter e Juventus, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.

  • QUANDO SI GIOCA INTER-JUVENTUS

    La partita tra Inter e Juventus andrà in scena nel weekend del 14 e 15 febbraio allo stadio Meazza. La gara non ha ancora una data e e un orario definiti, in quanto la programmazione della venticinquesima giornata di Serie A non è stata ancora comunicata ufficialmente.

  • I PREZZI DEI BIGLIETTI

    SETTOREBASEPLUSHOSPITALITY
    Tribuna Onore C-da 550€ 
    Tribuna Onore G-da 550€ 
    Poltroncina Rossa (O-S)da 399€da 450€-
    Poltroncina Rossa (N-T)-da 360€ 
    Poltroncina Rossa (P-R)- da 549€
    Primo Rosso Centrale-da 320€ 
    Primo Rosso--da 399€
    Primo Rosso Laterale-da 220€ 
    Secondo Rosso Centraleda 239€da 280€ 
    Secondo Rossoda 219€  
    Tribuna Arancio Centrale (160)-da 440€ 
    Tribuna Arancio Centrale (162)da 399€da 440€ 
    Tribuna Arancio (164)--da 499€
    Primo Arancioda 269€da 299€ 
    Secondo Arancio Centraleda 220€  
    Secondo Arancioda 199€da 230€ 
    Primo Verdeda 230€da 255€ 
    Primo Bluda 220€da 250€ 
    Ground Box--da 1900€
    Skylounge Arancio 3--da 499€
  • LE FASI DI VENDITA

    La vendita dei biglietti per Inter-Juventus ha preso il via martedì 13 gennaio, esclusivamente online su inter.it/tickets. Come spiegato dall'Inter sul proprio sito, "come sempre, per accedere alle fasi di vendita anticipata è stato necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it".

    La vendita libera si è aperta invece alle ore 10 di lunedì 19 gennaio e, come spiegato ancora dall'Inter, "con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard".

  • DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI DI INTER-JUVENTUS

    I biglietti per la sfida di febbraio tra l'Inter e la Juventus possono essere acquistati su Viagogo.com.

