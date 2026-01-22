Biglietti Inter-Juventus: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby d'Italia

All'andata il primo Derby d'Italia stagionale si è giocato a metà settembre all'Allianz Stadium ed è finito con un pirotecnico 4-3: decisivo un destro dalla distanza di Adzic in pieno recupero dopo una serie di rimonte e controrimonte.
Inter e Juventus tornano ora a sfidarsi a distanza di cinque mesi da quell'epico scontro: questa volta si gioca a San Siro, con i nerazzurri di Chivu che avranno dunque il vantaggio del fattore campo nei confronti dell'ex Spalletti.
Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida di febbraio tra Inter e Juventus, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.