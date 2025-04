Biglietti Inter-Barcellona: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la semifinale di Champions League

Inter vs Barcellona

Dopo la gara d'andata in Catalogna, l'Inter ospiterà il Barcellona a San Siro martedì 6 maggio: tutte le informazioni sui biglietti per la partita.

15 anni dopo, sarà di nuovo Inter-Barcellona in semifinale di Champions League. Con una differenza rispetto alla straordinaria cavalcata del Triplete con José Mourinho in panchina: questa volta i nerazzurri giocheranno il ritorno in casa.

La prima partita si giocherà infatti a Barcellona mercoledì 30 aprile, con calcio d'inizio alle ore 21.00. La sfida decisiva è invece in programma martedì 6 maggio, sempre alle ore 21.00, a San Siro.

A proposito di questa partita, ecco tutte le informazioni utili sui biglietti: quando escono, i prezzi dei diversi settori di San Siro, le fasi di vendita.