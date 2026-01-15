Biglietti Inter-Arsenal: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la gara di Champions League

La prima fase di vendita anticipata, per gli iscritti a INTERISTA, è iniziata il 2 dicembre e si è conclusa alla mezzanotte dello stesso giorno.

Giovedì 4 dicembre è stata la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE, mentre l’ultima fase di vendita anticipata è stata riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA e si è conclusa il 5 dicembre.

Nello stesso giorno ha preso il via la vendita libera dei tagliandi a partire dalle ore 16,00.