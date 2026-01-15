Biglietti Inter-Arsenal: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la gara di Champions League

La Champions League si prepara a tornare protagonista con le sfide valide per la penultima giornata della ‘Fase Campionato’.
Tra le squadre impegnate ovviamente anche l’Inter che, il 20 gennaio, ospiterà al Giuseppe Meazza l’Arsenal per la sua ultima partita interna prima della fase ad eliminazione diretta.
Una gara che metterà in palio punti importanti per i meneghini che sono attualmente pienamente in corsa per un piazzamento che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale (sono sesti in classifica con 12 punti totalizzati in sei partite), ma anche reduci dalle due sconfitte consecutive nel torneo patite contro Atletico Madrid e Liverpool.
I Gunners si presenteranno invece all’appuntamento a punteggio pieno, in virtù dei sei successi conseguiti in altrettante uscite.
In questa pagina, tutte le informazioni sui biglietti della partita il cui calcio d’inizio è programmato alle ore 21,00: dall'uscita dei tagliandi ai prezzi, passando per le fasi di vendita.