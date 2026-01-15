Pubblicità
Thuram esultanza Ajax Inter Champions League 17 settembre 2025Getty Images
Redazione Goal

Biglietti Inter-Arsenal: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la gara di Champions League

L’Inter ospita l’Arsenal nella penultima partita della ‘Fase Campionato’ di Champions League: tutte le informazioni sui biglietti della sfida di San Siro.

La Champions League si prepara a tornare protagonista con le sfide valide per la penultima giornata della ‘Fase Campionato’.

Tra le squadre impegnate ovviamente anche l’Inter che, il 20 gennaio, ospiterà al Giuseppe Meazza l’Arsenal per la sua ultima partita interna prima della fase ad eliminazione diretta.

Una gara che metterà in palio punti importanti per i meneghini che sono attualmente pienamente in corsa per un piazzamento che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale (sono sesti in classifica con 12 punti totalizzati in sei partite), ma anche reduci dalle due sconfitte consecutive nel torneo patite contro Atletico Madrid e Liverpool.

I Gunners si presenteranno invece all’appuntamento a punteggio pieno, in virtù dei sei successi conseguiti in altrettante uscite.

In questa pagina, tutte le informazioni sui biglietti della partita il cui calcio d’inizio è programmato alle ore 21,00: dall'uscita dei tagliandi ai prezzi, passando per le fasi di vendita.

  • QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI INTER-ARSENAL

    I biglietti per assistere il 20 gennaio a San Siro a Inter-Arsenal sono stati messi in vendita il 2 dicembre.

    I tagliandi sono stati resi poi acquistabili seguendo le varie fasi di vendita.

  • I PREZZI DEI BIGLIETTI

    SETTOREBASE INTPLUS INT
    Poltroncina Rossa (O-S)-260€
    Poltroncina Rossa (N-T)170€240€
    Primo Rosso Centrale159€230€
    Primo Rosso140€200€
    Primo Rosso Laterale130€160€
    Secondo Rosso Laterale100€138€
    Terzo Rosso Centrale99€120€
    Terzo Rosso80€100€
    Tribuna Arancio (158)180€240€
    Tribuna Arancio (164)199€240€
    Poltroncina Arancio (X)220€300€
    Poltroncina Arancio (159-161)220€250€
    Poltroncina Arancio (157-163)200€230€
    Primo Arancio180€220€
    Primo Verde114€140€
    Secondo Anello Verde45€-
  • LE FASI DI VENDITA

    La prima fase di vendita anticipata, per gli iscritti a INTERISTA, è iniziata il 2 dicembre e si è conclusa alla mezzanotte dello stesso giorno.

    Giovedì 4 dicembre è stata la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE, mentre l’ultima fase di vendita anticipata è stata riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA e si è conclusa il 5 dicembre.

    Nello stesso giorno ha preso il via la vendita libera dei tagliandi a partire dalle ore 16,00.

  • DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI DI INTER-ARSENAL

    I biglietti per la sfida di Champions League Inter-Arsenal possono essere acquistati su viagogo.it.

