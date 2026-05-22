Biglietti Catania-Ascoli: trasferta vietata o libera? Quando escono, prezzi e tutte le informazioni

Ci sono anche Ascoli e Catania tra le quattro squadre che sono riuscite a spingersi fino alle semifinali dei playoff di Serie C.

Bianconeri ed etnei si affronteranno dunque in una doppia sfida che stabilirà quale sarà una delle due compagini che accederà alla finalissima che metterà in palio l'ultimo pass per la Serie B.

Il secondo dei due confronti si giocherà mercoledì 27 maggio allo stadio "Massimino" di Catania, con calcio d'inizio programmato alle ore 21.00.

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