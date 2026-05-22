Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Catania fansGetty Images
Leonardo Gualano

Biglietti Catania-Ascoli: trasferta vietata o libera? Quando escono, prezzi e tutte le informazioni

Serie C
Catania vs Ascoli Calcio 1898 FC
Biglietti
Catania
Ascoli Calcio 1898 FC

Catania e Ascoli si affronteranno il prossimo 27 maggio nel ritorno dei playoff di Serie C al "Massimino": le informazioni relative ai biglietti.

Pubblicità

Ci sono anche Ascoli e Catania tra le quattro squadre che sono riuscite a spingersi fino alle semifinali dei playoff di Serie C.

Bianconeri ed etnei si affronteranno dunque in una doppia sfida che stabilirà quale sarà una delle due compagini che accederà alla finalissima che metterà in palio l'ultimo pass per la Serie B.

Il secondo dei due confronti si giocherà mercoledì 27 maggio allo stadio "Massimino" di Catania, con calcio d'inizio programmato alle ore 21.00.

In questa pagina tutte le notizie relative ai biglietti di Catania-Ascoli.

  • VIA ALLA FASE DI PRELAZIONE

    La vendita per i biglietti di Catania-Ascoli, gara valida per i playoff di Serie C in programma il prossimo 27 maggio allo Stadio Angelo Massimino, è stata ufficialmente avviata nella giornata di venerdì 22 maggio.

    La vendita dei tagliandi prevede due fasi e la prima, quella appunto già partita alle ore 14 di venerdì, è dedicata alle prelazioni.

    Questa prima fase, che si chiuderà alle ore 23.59 di domenica 24 maggio, permette agli abbonati della stagione regolare di confermare il proprio posto a tariffa agevolata prima dello sblocco definitivo dei restanti tagliandi.

    • Pubblicità

  • LA VENDITA LIBERA

    Dopo la scadenza della fase di prelazione, verrà riconfigurata la pianta dei vari settori dello stadio per iniziare la vendita libera dei tagliandi.

    Questa seconda fase prenderà il via alle ore 9.00 di lunedì 25 maggio e rimarrà attiva fino alle 21.30 di mercoledì 27 maggio.

    I tagliandi saranno disponibili online su TicketOne.it, oltre che in tutte le rivendite autorizzate.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I PREZZI DEI BIGLIETTI

    Il prezzo dei biglietti, inclusi i diritti di prevendita:

    Curve (Nord e Sud) € 16,00

    Tribuna B € 30,00

    Tribuna A € 45,00

    Tribuna Elite € 75,00


  • CATANIA-ASCOLI: TRASFERTA VIETATA?

    Come riportato da TicketOne.it, non è prevista la vendita di biglietti per il settore ospiti: "Settore ospiti chiuso su decisione delle Autorità competenti".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Ascoli Calcio 1898 FC crest
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC