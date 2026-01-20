L'Arsenal riaccende il tabù "big match" nell'Inter: terza sconfitta consecutiva in Champions League, gli ottavi passano da Dortmund

Nonostante l’Inter sia prima in campionato, abbia superato gli ottavi di Coppa Italia e sia ancora in piena corsa per l’accesso diretto agli ottavi di Champions League, il dato sulle sconfitte resta curioso.

Sotto la guida di Chivu, la formazione nerazzurra ha già collezionato otto ko tra tutte le competizioni, solo uno in meno rispetto all’intera scorsa stagione con Inzaghi in panchina.

Analizzando i ko, però, a parte la sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club e quella con l’Udinese ad agosto, tutte le altre sono arrivate in big match, rispettivamente contro Juventus, Napoli, Milan, Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal.

La sensazione è che l’Inter sappia dominare il gioco, ma quando la squadra avversaria alza il livello manchi ancora quella scintilla finale capace di fare il salto di qualità.