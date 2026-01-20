L'Arsenal riaccende il tabù "big match" nell'Inter: terza sconfitta consecutiva in Champions League, gli ottavi passano da Dortmund

L'Inter aveva preparato bene la partita contro l’Arsenal: dopo qualche difficoltà nei primi minuti, i nerazzurri sono riusciti a creare con continuità occasioni da rete, soprattutto nel primo tempo.
Tuttavia, gli uomini di Cristian Chivu sono usciti ancora una volta sconfitti, collezionando il terzo ko consecutivo in Champions League, che li fa scivolare fuori dalle prime otto posizioni.
Ora il passaggio del turno passa per un altro big match: la trasferta al Westfalenstadion contro il Borussia Dortmund sarà decisiva.