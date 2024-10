Il club bianconero segue con attenzione il difensore olandese del Bologna: può essere lui il rinforza per la retroguardia dopo l'infortunio di Bremer.

La Juventus sta pensando a un rinforzo difensivo per il mercato di gennaio, e tra i candidati per sostituire l'infortunato Gleison Bremer c'è un volto già noto a Thiago Motta: Sam Beukema.

Il difensore olandese del Bologna, lanciato proprio dall'allenatore italo-brasiliano durante la scorsa stagione, è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Motta, che ha già presentato il profilo al Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli, dopo l'infortunio del centrale brasiliano.

La dirigenza di Madama ha deciso di non intervenire immediatamente sul mercato per rinforzare il reparto difensivo con calciatori svincolati ma di lavorare in vista del mercato di gennaio, quando potrà operare con maggiori margini di manovra e scelte mirate.