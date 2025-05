Real Betis vs Chelsea

Il regolamento per la finale di Conference League: cosa succede se al 90' Betis-Chelsea finisce in parità? Supplementari o rigori?

Betis e Chelsea si contendono la Conference League 2024/2025.

A Breslavia andalusi e Blues in campo per la finale del torneo che, per due anni consecutivi, ha visto sconfitta la Fiorentina e nel 2022 ha laureato campionessa la Roma.

Cosa succede se Betis-Chelsea al 90' finisce in parità? Supplementari o rigori?